Крымские студенты присоединились к акции против платных услуг в вузах

Студенты высших учебных заведений Симферополя присоединились к всеукраинской акции против введения платных услуг в вузах.

«Основную акцию мы провели на прошлой неделе. Сегодня мы солидаризировались со студентами Украины, наша акция была не очень многочисленной - около ста человек», - сказал по телефону УНИАН один из ее инициаторов Алексей, отказавшись назвать фамилию.

Студенты провели флеш-моб возле универмага в центре города. «Открыли книжки и зачитали статью 53 Конституции Украины («каждый имеет право на образование…»)», - сказал он.

После этого активисты, требующие отмены постановления Кабинета министров №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимся к государственной и коммунальной формам собственности», провели митинг.

«Мы с опаской смотрим на заявления чиновников об отмене постановления, гарантий нет», - сказал собеседник агентства.