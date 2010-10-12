Затонувшим судном заинтересовалась прокуратура
18:52, 12 октября 2010Крым
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Сухогруз вовремя не укрылся от шторма?
|Спасенные члены экипажа
Ведомство заявляет, что сухогруз вовремя не укрылся от шторма.
Ведется следствие.
«Василий» затонул рано утром 11 октября. Судно под флагом Монголии перевозило около трех тысяч тонн металлолома из николаевского порта (Украина) в Грузию. Погиб боцман - гражданин России. Спасены девять членов экипажа - 7 россиян и 2 украинцев.
Ведутся поиски еще троих: капитана-россиянина и его помощников - граждан РФ и Украины.
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