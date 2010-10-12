Затонувшим судном заинтересовалась прокуратура

Керченская транспортная прокуратура во вторник возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения водного транспорта, которое повлекло гибель людей», из-за крушения в море близ Керчи судна «Василий» с 13 моряками на борту, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Ведомство заявляет, что сухогруз вовремя не укрылся от шторма.

Ведется следствие.

«Василий» затонул рано утром 11 октября. Судно под флагом Монголии перевозило около трех тысяч тонн металлолома из николаевского порта (Украина) в Грузию. Погиб боцман - гражданин России. Спасены девять членов экипажа - 7 россиян и 2 украинцев.

Ведутся поиски еще троих: капитана-россиянина и его помощников - граждан РФ и Украины.