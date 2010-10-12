"Король самозахватов" получил 4 года тюрьмы

Представитель общественной организации «Авдет» Даниял АМЕТОВ, который баллотируется в депутаты крымского парламента, приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в нанесении телесных повреждений сотруднику милиции на улице Балаклавской в Симферополе, где в 2007 году произошли столкновения из-за земли.

«Центральный райсуд Симферополя сегодня вынес приговор - 4 года. АМЕТОВА обвиняют в нанесении телесных повреждений милиционеру», - сообщил УНИАН по телефону пресс-секретарь «Авдета» Нариман ПОТЕЛОВ.

Дважды в 2007 году на Балаклавской происходили столкновения между самовольно захватившими 2,6 га земли людьми и группой лиц, которые от имени фирмы «Олви-Крым» пытались ликвидировать самозахват.

Адвокаты АМЕТОВА намерены обжаловать решение суда.

ПОТЕЛОВ считает его связанным с местными выборами - АМЕТОВ является кандидатом в депутаты парламента автономии от СПУ в одномандатном округе в Джанкойском районе.

Крымская организация Соцпартии называет решение суда политическим заказом.

«Некоторым политическим силам не выгодно, чтобы АМЕТОВ баллотировался кандидатом в депутаты и был в гуще политических событий. Им выгодно, чтобы самозахваты в Крыму продолжались, им выгодно раздувать межнациональную рознь в Крыму, им выгодно, чтобы Д.АМЕТОВА считали «королем самозахватов». Последние заявления АМЕТОВА о том, что он в дальнейшем намерен решать земельные вопросы цивилизованным и законным путем, поэтому и идет во власть от Социалистической партии Украины, не выгодны определенным политическим силам, поскольку в таком случае АМЕТОВ становится их прямым конкурентом на выборах», - говорится в заявлении политсилы.