Кандидата в мэры Симферополя побили и лишили атласа города

Милиция проводит проверку по факту причинения 11 октября телесных повреждений кандидату в мэры Симферополя от партии «Единый центр» Леониду ГРИГОРЬЕВУ, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

ГРИГОРЬЕВ написал заявление в милицию.

Кандидат сообщил, что инцидент произошел во второй половине дня понедельника, когда он направился в мэрию, где расположен симферопольский избирком, для подачи жалобы на другого кандидата на пост городского председателя.

«В коридоре на втором этаже возле зала заседаний к нему подошел знакомый и предложил выйти на улицу обсудить некоторые вопросы. Выйдя на крыльцо городского совета, заломил ему руку. Через некоторое время к ним подбежал второй мужчина и заломил ГРИГОРЬЕВУ вторую руку. Кандидат начал кричать и звать на помощь, оказывать нападающим сопротивление», - говорится в пресс-релизе.

Затем мужчина получил удары в лицо и по телу. ГРИГОРЬЕВ попытался позвонить в милицию, но нападающие отобрали у него мобильный телефон.

К группе подошел еще один знакомый ГРИГОРЬЕВА и потребовал написать три заявления: об отзыве жалоб, выходе из партии и снятии кандидатуры с выборов.

«Также у него были отобраны пять жалоб, написанных на одного из кандидатов на пост городского головы, зарегистрированные в городской комиссии, «Кодекс об административном судоустройстве», атлас Симферополя, закон Украины «О выборах в местные советы», постановление ЦИК в печатном варианте», - говорится в пресс-релизе.

Нападавшие отдали ГРИГОРЬЕВУ мобильный и скрылись.

Кандидата в мэры направили к судмедэкспертам.

«По заключению экспертизы будет принято решение согласно законодательству о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении дела», - сообщила пресс-служба милиции Крыма.

12 человек, из которых четверо, в том числе ГРИГОРЬЕВ, - временно нигде не работают, зарегистрировала городская избирательная комиссия кандидатами в мэры Симферополя.