Строители требовали деньги у ЧФ РФ

Около 60 работников инженерно-строительных частей строительного управления Черноморского флота Минобороны России пикетировали административное здание этого учреждения в Севастополе с требованием выплатить задолженность по зарплате.

Пикетчики держали в руках плакаты «Нас обокрало МО России!», «Российская военщина устраивает геноцид севастопольцев», «Путин, отдай нашу зарплату».

По словам участников акции, у многих из них долги по зарплате с ноября 2008 года, за этот период они получили множество «отписок» со стороны командования ЧФ РФ, правоохранительных органов, из приемной президента России.

Активистов беспокоит то, что сейчас идет процесс банкротства предприятия, поэтому они занялись подготовкой к проведению акций протеста, вплоть до голодовки.

Участники пикета заявили о намерении обратиться за помощью к председателю севастопольской администрации Валерию САРАТОВУ.

Из здания никто к пикетчикам не вышел.

САРАТОВ на брифинге заявил, что намерен поднять проблемный вопрос в ходе рабочей встречи с командующим ЧФ РФ вице-адмиралом Владимиром КОРОЛЕВЫМ. «Будем думать, как выходить из этой ситуации», - сказал он.

«Задолженность по строительному управлению - 10 миллионов гривен. Тупиковость вопроса состоит в том, что сегодня это предприятие ничем уже не обладает. Вот эта неурегулированность до конца хозяйственных отношений российского флота и Севастополя в этом сказывается. Земля находится в аренде у России, а все имущество, которое находится на этой земле, является украинским», - отметил САРАТОВ.