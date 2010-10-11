Сухогруз затонул у берегов Крыма

Один моряк - россиянин-боцман - с затонувшего в понедельник рано утром у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще троих продолжаются.

Сухогруз, на борту которого находились десять россиян и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины. Судно «Василий» под флагом Монголии перевозило около 3 тысяч тонн металлолома из Одессы в Грузию.

Спасены восемь россиян и один украинец. Они доставлены в больницу Керчи, пострадавших осмотрят медики. С ними также будут работать психологи.

Поиск в море россиянина-капитана судна и двух его помощников - граждан России и Украины временно прекращен из-за темноты, работы на берегу продолжаются.