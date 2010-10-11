Сухогруз затонул у берегов Крыма
19:02, 11 октября 2010Крым
0 0
Один моряк погиб, девять спасены, судьба еще троих неизвестна... «Василий» под флагом Монголии перевозил металлолом в Грузию...
Один моряк - россиянин-боцман - с затонувшего в понедельник рано утром у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще троих продолжаются.
Сухогруз, на борту которого находились десять россиян и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины. Судно «Василий» под флагом Монголии перевозило около 3 тысяч тонн металлолома из Одессы в Грузию.
Спасены восемь россиян и один украинец. Они доставлены в больницу Керчи, пострадавших осмотрят медики. С ними также будут работать психологи.
Поиск в море россиянина-капитана судна и двух его помощников - граждан России и Украины временно прекращен из-за темноты, работы на берегу продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter