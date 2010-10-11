Опрос: 67% украинцев не верят в способность армии защитить страну

67,1% украинцев не верят в способность национальной армии защитить страну в случае реальной угрозы со стороны других государств, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Из них 45,7% выбрали вариант ответа на этот вопрос - «скорее нет», почти каждый пятый (21,4%) - «точно нет».

Более четверти опрошенных (28,4%) верят в то, что армия сможет защитить Украину. Из них 24,7% ответили «скорее да» на этот вопрос, 3,7% - «точно да». Затруднились с ответом 4,5% респондентов.

Также, согласно опросу, большинство респондентов (74,0%) негативно оценивают состояние украинской армии. Из них 48,4% выбрали вариант ответа на этот вопрос - «скорее плохое», около четверти (25,6%) - «очень плохое».

Позитивно оценили состояние украинской армии 16,5% респондентов, из них полагают, что оно «очень хорошее» - 2,3%, «скорее хорошее» - 14,2%. Затруднились ответить на данный вопрос 9,5% респондентов.

Больше половины респондентов (62,9%) не доверяют украинской армии. Из них 44,7% скорее не доверяют, 18,2% полностью не доверяют. Выразили доверие украинской армии около трети опрошенных (31,9%). Из них 27,2% выбрали вариант ответа «скорее доверяю» на этот вопрос, а 4,7% - «точно доверяю». Затруднились ответить на данный вопрос 5,2% респондентов.

Более половины респондентов (62,7%) считают, что в украинской армии должны служить и контрактники, и призывники. При этом около четверти опрошенных (23,7%) полагают, что украинская армия должна состоять только из контрактников, а 6,8% - только из призывников. Затруднились ответить на этот вопрос 6,8% респондентов.

Большая часть респондентов (62,8%) не осуждают молодых людей призывного возраста, избегающих службы в армии. Из них 40,1% выбрали ответ - «скорее не осуждаю», а около четверти (22,7%) -«точно не осуждаю».

Почти треть респондентов (30,9%) осуждает призывников, избегающих службы в армии. Из них 19,7% «скорее осуждают», 11,2% - «точно осуждают» таких молодых людей. Не определились с ответом на этот вопрос 6,3% опрошенных.

Эксперты Института Горшенина отмечают, что молодые люди считают службу в армии потерей года учебы и возможности профессионального роста, поэтому не хотят служить там – такое мнение высказала почти половина (47,9%) респондентов.

Почти такое же количество опрошенных (42,6%) полагает, что молодежь негативно относится к службе в армии по причине «дедовщины» и издевательств со стороны «старослужащих» и офицеров.

Около трети опрошенных считают причиной отказа призывников от службы в армии отсутствие чувства долга перед Родиной (32,1%), плохое состояние здоровья молодежи (31,9%).

Около четверти - тяжелые бытовые условия, плохое питание в армии (26,7%), а также изнеженность молодежи, страх перед тяготами и испытаниями армейской жизни (25,4%).

Дискредитацию армии средствами массовой информации считает причиной нежелания молодых людей служить там каждый шестой респондент (15,4%), а 6,2% опрошенных видят причину этого явления в распространении в обществе пацифистских настроений.

4,2% респондентов полагают, что молодежь не хочет служить в армии по другим причинам. 3,5% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство жителей Украины (66,3%) считает, что военным быть непрестижно. Из них 43,8% выбрали ответ - «скорее нет», 22,5% - «точно нет». При этом почти четверть опрошенных (23,1%) полагает, что военным быть престижно. Из них 16,7% ответили «скорее да» на этот вопрос, 6,4% - «точно да». Затруднился ответить на данный вопрос каждый десятый респондент 10,6%.

Телефонный опрос на тему «Состояние украинской армии» проводился Институтом Горшенина с 8 по 10 октября. Всего согласно случайной выборке опрошена тысяча респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе.

Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.