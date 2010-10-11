Работники завода в Керчи продали судно по запчастям

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами морского завода, которые в прошлом году разобрали судно, принадлежавшее государственному предприятию, и продали его по запчастям, нанеся управлению морских путей 240 тыс. грн. ущерба.

Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса, сообщила прокуратура Крыма.

Ведется следствие.

Между тем, крымская транспортная прокуратура завершила расследование факта причинения Керченскому морскому торговому порту 200 тыс. грн. ущерба из-за незаконной деятельности работников этого госпредприятия.

«В конце прошлого года работники порта попались на незаконной перевозке дизтоплива. Из-за нарушения таможенных правил госпредприятие потеряло судно стоимостью почти 200 тысяч, которое было конфисковано по решению суда», - говорится в пресс-релизе.

Обвинение согласно ч. 3 ст. 365 УК предъявлено исполняющему обязанности капитана судна. Он предстанет перед судом за превышение служебных полномочий. Прокуратура предъявила иск о возмещении нанесенного порту ущерба.