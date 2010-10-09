56,5% украинцев считают, что в стране существует политцензура

Большинство украинцев считают, что политическая цензура в стране «существует» (22,3%) или «скорее существует» (34,2%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Противоположного мнения придерживается около четверти опрошенных («не существует» - 7,6%, «скорее не существует» - 19,1%). Остальные не смогли ответить на вопрос.

Во время опроса респондентам также было предложено оценить уровень свободы слова по пятибалльной шкале, где «5» означает наличие неограниченной свободы слова, «1» - полное отсутствие. Средняя оценка составила 3,27 балла. Не смогли дать ответ на вопрос 7,1%.

Исследование проводилось с 30 сентября по 5 октября во всех регионах Украины. Опрошены 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.