5,5 млн. туристов отдохнули в Крыму

Около 5,6 млн. туристов отдохнули в Крыму с начала года, из них менее миллиона - организованные отдыхающие.

«Курортный сезон по сравнению с прошлым годом проходит успешнее - отдыхающих на 15% больше. В здравницах тоже немного перекрываем прошлый год - туристов больше на 5,4%», - сообщила УНИАН по телефону представитель министерства курортов и туризма Крыма.

Организованно в пансионатах и санаториях региона отдохнули около 980 тыс. человек. Коэффициент заполняемости работающих здравниц, по данным на 8 октября, составляет 46,7%, год назад этот показатель был 44,5%.

Минкурортов подведет окончательные итоги турсезона-2010 в ноябре.