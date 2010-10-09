12 человек идут в мэры Симферополя

Двенадцать человек, из которых четверо - временно нигде не работают, зарегистрировала городская избирательная комиссия кандидатами в мэры Симферополя, говорится в документе избиркома, которым располагает агентство УНИАН.

Временно неработающих Владимира БАЖЕНОВА, Льва МИРИМСКОГО, Андрея ВЕРБУ и Леонида ГРИГОРЬЕВА выдвинули на должность городского председателя Компартия, «Союз», «Партия нового поколения Украины» и «Единый центр» соответственно.

Партия регионов послала бороться за кресло мэра главу комиссии Верховной рады Крыма по промышленности, строительству и ТЭК Виктора АГЕЕВА, Народный рух Украины - председателя комиссии по межнациональным отношениям Ремзи ИЛЬЯСОВА, «Русское единство» - зампредседателя партии Дмитрия ПОЛОНСКОГО.

Также стали кандидатами: работник жилищно-коммунальной сферы Андрей КУЧЕРЯВЫЙ (от «Партии защитников Отечества»), директор фирмы «Бренд-РА» Александр ВОСТРУЕВ (от «Народной власти»), журналист крымского еженедельника Мария КИРПИЧЕНКО (от партии «Реформы и порядок»), учитель немецкого языка Марина СУХОРЕБРА (Партия промышленников и предпринимателей Украины) и юрист Жан ЗАПРУТА (партия «Родина»).

Нынешний мэр Симферополя, «регионал» Геннадий БАБЕНКО не будет участвовать в выборах городского председателя. «Антирейтинг у него около 60%», - сказал в конце августа лидер крымской организации ПР Василий ДЖАРТЫ.

Партия регионов выдвинула БАБЕНКО кандидатом в депутаты крымского парламента по одному из мажоритарных округов Симферополя.