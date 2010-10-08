Мэр Алупки арестован

Суд в пятницу взял под стражу мэра Алупки Андрея ХАРИТОНОВА, задержанного правоохранителями в конце сентября по подозрению в незаконной передаче в частную собственность шести земельных участков общей площадью 0,06 га, находящихся в пользовании санатория имени Боброва.

«Киевский райcуд Симферополя председателю Алупкинского городского совета, главному архитектору Алупки и землеустроителю горсовета избрал меру пресечения в виде взятия под стражу», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Чиновников задержали по возбужденному в апреле по части 3 статьи 365 уголовного кодекса делу.