Мэр Алушты задержан

Сотрудники милиции и прокуратуры задержали в пятницу мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ по подозрению в превышении служебных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения служебных полномочий Алуштинским городским председателем. Он подозревается в том, что дал незаконное указание подчиненному о дополнении решения сессии пунктом, который не выносился на обсуждение депутатов и на голосование», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Ведется следствие.

На прошлой неделе правоохранители задержали мэров Алупки и курортного поселка Ливадия. Партии «Союз» и КПУ расценивают это как политическое преследование накануне местных выборов.