Украинские вина и шампанское подорожают на 30%

Украинские вина и шампанское в ближайшие месяцы подорожают на треть, рассказал в интервью еженедельнику «Комментарии:» генеральный директор украинской корпорации по виноградарству и винодельной промышленности «Укрвинпром» Александр МАЦКО.

Причина роста цен - низкий урожай винограда. Этой осенью, объяснил МАЦКО, в Украине соберут лишь около 250-270 тыс. тонн винограда - на 35% меньше, по сравнению с 2009 годом, когда его валовой сбор составил 415 тыс. тонн.

По прогнозам эксперта, из-за этого цены на качественные виноматериалы взлетят вверх на 40-100% - до 45-55 грн./дал на виноматериалы для производства ординарных вин и до 60-70 грн./дал - для шампанского и марочных вин. (В прошлом году виноматериалы реализовывались по 36-38 грн./дал.)

Перекрыть недостаток качественных виноматериалов виноделы попробуют за счет наращивания импорта (сырье из стран Латинской Америки и Нового Мира даже с учетом транспортных расходов дешевле отечественного) и увеличения производства фальсификата, считает МАЦКО.

«Сейчас минимум 50% винодельной продукции, выпускаемой в Украине, - это фальсификат, который не отвечает действующим стандартам и нормативам. Думаю, что его объемы в сезоне 2010/2011 существенно увеличатся», - объяснил эксперт.