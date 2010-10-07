Украинцы не откладывают деньги - эксперт

90% расходов большинства граждан Украины являются потребительскими, заявил директор экономических программ Института Горшенина Василий ЮРЧИШИН.

По его словам, несовершенная структура доходов украинцев формирует принудительную систему расходов.

«Не может идти речь о долгосрочных инвестициях, не может идти речь о том, что происходит широкое участие населения в разного рода программах. Вместе с тем, инфляционное давление является очень сильным. Более того, некоторые элементы паники присутствуют на большинстве товарных рынков», - сказал эксперт в ходе круглого стола.

ЮРЧИШИН заявил, что украинское население практически не откладывает деньги.

«Без этого очень тяжело говорить о развитии», - отметил он.

Эксперт также заявил, что законодательно установленная стоимость потребительской корзины в Украине не отвечает действительности: «Каким-то образом связана только с физиологическим выживанием граждан, но никак ни с возобновлением рабочей силы, а тем более не со стимулированием к развитию и росту».

Председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА со своей стороны отметил, что уровень заработных плат в стране занижен минимум в пять раз.

В то же время, сказал он, ресурс ВВП для повышения зарплат есть, однако существует проблема несправедливого перераспределения доходов среди укранцев.