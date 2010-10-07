Россия хочет автобан Москва-Крым

Россия и Украина планируют совместными усилиями построить скоростной автобан «Москва-Харьков-Симферополь», заявил глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН.

По его словам, возможность реализации проекта обсуждалась во время первого ураинско-российского межрегионального экономического форума, который состоялся в Геленджике (РФ) с участием президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Россияне выразили желание, чтобы они от Москвы до Харькова построили такой автобан, а Украина, в, свою очередь, завершила строительство от Днепропетровской области до Симферополя», - сообщил ДОБКИН, слова которого цитирует пресс-служба облгосадминистрации.

«Как альтернатива высказывалась возможность запуска скоростного поезда "Москва-Харьков-Симферополь"», - добавил губернатор.