Артснаряд чуть не разнес завод
14:31, 07 октября 2010Крым
1 0
Эхо войны в Севастополе
Двадцатикилограммовый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны попал на конвейер предприятия "Балаклавское рудоуправление" в Севастополе и мог взорваться в любой момент, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Снаряд оказался на конвейере, который подает породу на мелкое дробление грунта. Спасатели предполагают, что он попал туда вместе с щебнем.
Разлет осколков при взрыве составил бы 800 метров.
Работник завода заметил взрывоопасный предмет, остановил транспортную ленту и сообщил о снаряде в МЧС.
Шесть пиротехников обезвреживали боеприпас два часа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter