Артснаряд чуть не разнес завод

Двадцатикилограммовый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны попал на конвейер предприятия "Балаклавское рудоуправление" в Севастополе и мог взорваться в любой момент, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Снаряд оказался на конвейере, который подает породу на мелкое дробление грунта. Спасатели предполагают, что он попал туда вместе с щебнем.

Разлет осколков при взрыве составил бы 800 метров.

Работник завода заметил взрывоопасный предмет, остановил транспортную ленту и сообщил о снаряде в МЧС.

Шесть пиротехников обезвреживали боеприпас два часа.