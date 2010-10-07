Севастопольцы увидят "Ассу-2"

Демонстрацией фильма российского режиссера Юрия ГРЫМОВА «На ощупь» открылся VІ Севастопольский международный кинофестиваль.

В программе фестиваля новые игровые фильмы, документальное и анимационное кино. Зрителям будут представлены картины украинских и российских режиссеров, в частности, «Анна Каренина» и «2АССА2» Сергея СОЛОВЬЕВА, новые работы Андрея ПРОШКИНА «Апельсиновый сок» и Юсупа РАЗЫКОВА «Гастарбайтер», картина «Счастье мое» Сергея ЛОЗНИЦЫ, которая представляла в нынешнем году Украину на Каннском фестивале, а также украинско-французский фильм «Шантрапа», снятый Отаром ИОСЕЛИАНИ, работы дебютантов.

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Победа» и «Москва», а также в кинопавильене на Историческом бульваре. Вход на киносеансы бесплатный.

Организаторы фестиваля на церемонии открытия заявили, что его целью является популяризация лучших достижений современного кинематографа, укрепление творческих связей между кинематографистами Украины и России, поддержка молодых талантов.

Фестиваль состоит из нескольких программ. Это, в частности, программа «Ночь молодого кино на Историческом бульваре», - фильмы начинающих кинематографистов Украины и России. Программа «Кино за партой» - новая детская программа, организованная совместно с самой большой севастопольской школой №22 (для 500 школьников уже был организован просмотр фильма ”Стрелка и Белка”) Кинопрограмма «Севастополь навсегда» включит в себя фильмы, снятые севастопольцами о своем городе. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс короткометражных любительских фильмов «Город у моря» (его итоги будут подведены 9 октября).

Оценивать фильмы фестивальной программы традиционно будет народное жюри, что является одной из отличительных черт севастопольского кинофестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке администрации и горсовета Севастополя, Минкультуры и туризма Украины, Минкультуры РФ, Союзов кинематографистов Украины и России.

Участие в мероприятиях фестиваля примут российские режиссеры Сергей СОЛОВЬЕВ и Станислав ГОВОРУХИН.