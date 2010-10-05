4 автомобиля горели в Севастополе

Четыре автомобиля горели рядом с жилым домом в Севастополе в ночь с 3 на 4 октября, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Спасателям о пожаре сообщили жильцы дома.

Автомобиль Mercedes Sprinter 212D и ВАЗ-2102 сгорели полностью, у автомобиля Dawoo Lanos обгорел багажник, заднее крыло и двери. У Fiat Croma загорелся салон, но сотрудники МЧС вовремя потушили пожар, и машина сильно не повреждена.

Причина пожара устанавливается, дело передано в милицию.