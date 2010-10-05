2 санатория лишились имущества

Прокуратура Крыма возбудила уголовные дела по фактам противоправного отчуждения имущества двух санаториев в южнобережном поселке Кореиз и в Алуште, сообщила пресс-служба ведомства.

«Под следствием за превышение полномочий оказались должностные лица санатория в Кореизе. Возбуждено дело по факту незаконного отчуждения трех строений санатория «Укрпрофздравницы» в курортном поселке. Установлено, что право собственности перешло к арендатору - коммерческой структуре - на основании противоречащего нормам закона договора между здравницей и закрытого акционерного общества», - говорится в пресс-релизе.

Другое дело возбуждено по факту незаконного отчуждения госимущества - незавершенного строительства корпуса санатория в Алуште, стоимостью 700 тыс. грн. Право собственности на объект было незаконно закреплено за арендатором здания - обществом с ограниченной ответственностью.

«В совершении противоправных действий подозреваются должностные лица бюро технической инвентаризации и руководитель ООО. Первым инкриминировано злоупотребление служебным положением и совершение должностного подлога при составлении заключения о возможности приватизации целостного имущественного комплекса без определения доли государства в его составе, второму - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением», - сообщила прокуратура.