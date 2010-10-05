Охотники оказались под следствием за незаконный отстрел

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Симферопольской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, которые организовали охоту в угодьях, не отведенных организации в установленном законом порядке.

«Ущерб от незаконной охоты в охотничий сезон 2009-2010 годов на территории Симферопольского района составил свыше 60 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Действия охотников квалифицированы по статье «превышение служебных полномочий» и «служебная подделка» уголовного кодекса.

Ведется следствие.

Напомним, в этом году по направленному в суд прокуратурой уголовному делу осужден руководитель Джанкойской районной ячейки Украинского общества охотников и рыболовов за организацию незаконной охоты в 2006-2008 годах в Джанкойском районе.