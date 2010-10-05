"Второй паспорт" угрожает Украине потерей Крыма - УНП

Украинская народная партия предупреждает власть, что официальная легализация двойного гражданства противоречит Конституции и угрожает потерей Крыма, Закарпатья, Буковины и Бессарабии.

«Если для КОЛЕСНИКОВА «второй паспорт» означает лишь беззаботную возможность отдыхать в России, Франции или в другой стране мира, то для государств - соседей Украины распространения собственных паспортов на украинских землях является лишь средством распространения своего влияния на территории, которые когда-то входили в их состав», - сказал руководитель юридического департамента секретариата УНП Андрей РОМАНЧУК, комментируя высказывание вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, который не видит ничего недемократического во введении в Украине двойного гражданства.

«Одним из главных поводов для агрессии России против Грузии летом 2008 года была защита граждан Российской Федерации, поскольку более 90% тогдашнего населения Южной Осетии, кроме грузинского, имели и российский паспорт», - сказал представитель УНП, которого цитирует пресс-служба партии.

УНП призывает власть усилить борьбу с незаконным распространением паспортов других государств среди граждан Украины, а не поощрять своими необдуманными заявлениями правительства этих стран к еще более интенсивной политике распространения собственных паспортов в украинских регионах.