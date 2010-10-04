Милиция задержала мэра Ливадии

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя южнобережного поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА по подозрению в незаконном выделении земли в Ялтинском горно-лесном заповеднике, в результате чего государству нанесено 1,1 млн. грн. ущерба.

Пресс-секретарь крымской прокуратуры Наталия БОЯРКИНА сообщила УНИАН, что глава поссовета, задержанный 3 октября, подозревается в выделении гражданам семи участков земли в заповеднике.

Площадь переданной земли не называется.

Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление служебным положением» уголовного кодекса.

Прокуратура проводит расследование.

Площадь Ялтинского заповедника составляет 14,5 тыс. га.

Напомним, прокуратура и милиция 30 сентября задержали мэра Алупки Андрея ХАРИТОНОВА по подозрению в незаконном распоряжении землей санатория имени Боброва.