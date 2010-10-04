Начальник цеха «Крымского Титана» пошел под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту загрязнения в мае этого года заводом «Крымский Титан» на севере Крыма атмосферного воздуха - обвинение в служебной халатности предъявлено начальнику отделения цеха, в котором произошли сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ.

«На данный момент по предписанию природоохранного прокурора ущерб от загрязнения окружающей среды в размере 141 тыс. грн. погашен полностью», - сказано в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Материалы расследования Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.

«Крымский Титан» - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы.

Также предприятие производит другие виды химической продукции: красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.