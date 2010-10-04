Суд оставил буны Алупке

Высший административный суд Украины отменил решения судов, которыми за коммерсантами, купившими санаторий в Алупке (Крым), было признано право собственности на буны.

«Берегоукрепительные и противооползневые сооружения в Алупке остались в собственности Автономной Республики Крым», - говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры

Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм права при принятии решений в пользу собственников бывшего санатория «Южный Урал».

«Отказывая в удовлетворении требований владельцев недвижимости на ЮБК, Высший административный суд исходил из установленного законом запрета на приватизацию берегоукрепительных и противооползневых сооружений», - отмечается в пресс-релизе.