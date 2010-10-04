Янукович предложил использовать Украину для ремонта кораблей ЧФ
15:13, 04 октября 2010Крым
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Ждет реакции Медведева
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает активней использовать украинскую судоремонтную базу в интересах Черноморского флота Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на первом украинско-российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.
«Черноморский флот нуждается в ремонте и обслуживании… Использование нашей ремонтной базы, которая находится в акватории флота - и украинского, и черноморского… Хотим услышать ваши компетентные предложения», - заявил ЯНУКОВИЧ, обращаясь к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.
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