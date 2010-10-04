Жалобы на нарушения на выборах принимаются круглосуточно

Крымское управление Службы безопасности Украины открыло «горячую линию» в Симферополе для жалоб на нарушения законодательства на местных выборах на полуострове.

По телефону можно сообщить о противоправных действиях, расследование которых отнесено законом к компетенции спецслужбы, и правонарушениях в ходе избирательного процесса.

Номер - (0652) 27-40-84.

Телефон работает круглосуточно, уверяет пресс-служба управления.

Телефоны доверия есть также в подразделениях CБУ в регионах Крыма.

Местные выборы пройдут 31 октября.