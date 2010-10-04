Жалобы на нарушения на выборах принимаются круглосуточно
10:36, 04 октября 2010Крым
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В СБУ работает "телефон доверия"
Крымское управление Службы безопасности Украины открыло «горячую линию» в Симферополе для жалоб на нарушения законодательства на местных выборах на полуострове.
По телефону можно сообщить о противоправных действиях, расследование которых отнесено законом к компетенции спецслужбы, и правонарушениях в ходе избирательного процесса.
Номер - (0652) 27-40-84.
Телефон работает круглосуточно, уверяет пресс-служба управления.
Телефоны доверия есть также в подразделениях CБУ в регионах Крыма.
Местные выборы пройдут 31 октября.
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