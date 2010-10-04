Известная вышивальщица умерла на 100 году жизни
10:17, 04 октября 2010Крым
0 0
Известный мастер художественной вышивки, Герой Украины Вера РОИК умерла 3 октября в Симферополе (Крым) в возрасте 99 лет, сообщил УНИАН представитель организации «Всеукраинский информационно-культурный центр».
«Вера РОИК умерла в воскресенье. Мы получили информацию от ее сына. Похороны планируются на среду», - сказал собеседник агентства.
РОИК родилась в апреле 1911 года.
Она организовала более 140 персональных выставок.
Работы вышивальщица хранятся в 43 музеях мира.
РОИК создала школу украинской вышивки в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter