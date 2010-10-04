Известная вышивальщица умерла на 100 году жизни

Известный мастер художественной вышивки, Герой Украины Вера РОИК умерла 3 октября в Симферополе (Крым) в возрасте 99 лет, сообщил УНИАН представитель организации «Всеукраинский информационно-культурный центр».

«Вера РОИК умерла в воскресенье. Мы получили информацию от ее сына. Похороны планируются на среду», - сказал собеседник агентства.

РОИК родилась в апреле 1911 года.

Она организовала более 140 персональных выставок.

Работы вышивальщица хранятся в 43 музеях мира.

РОИК создала школу украинской вышивки в Крыму.