Погранслужба отмечает рост пассажиропотока

Азово-Черноморское управление пограничной службы Украины отмечает увеличение пассажирского и транспортного потоков на 18,4 и 7,3% соответственно в период туристического сезона этого года - с мая по август - по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сообщила пресс-служба управления.

"Обстановка в пунктах пропуска оставалась стабильной и контролируемой, при этом пассажирский и транспортные потоки имели тенденцию к увеличению на 18,4% относительно лиц, пересекающих государственную границу Украины (2010 год - 752722 человек, 2009 год - 614431), и на 7,3% относительно транспортных средств (2010 год - 52802, 2009 год - 48048)", - говорится в пресс-релизе.

В мае-августе азово-черноморские пограничники не пропустили через границу почти 600 человек, среди них более 70 детей.

"Во время летних каникул почти каждый день пограничникам приходилось возвращать домой по 2-3 маленьких путешественников, потому что родители не позаботились о наличии документов, дающих право на вывоз ребёнка из Украины", - поясняет управление.