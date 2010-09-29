Средний украинец: беден и счастлив

Он среднего роста, имеет семью, ребенка, живет в "двушке"... Он патриот, несмотря на то что зарабатывает чуть более двух тысяч гривен. Он выпивает 300 чашек кофе в год и 4 месяца не платит за коммунальные услуги. Встречайте, вот он — средний украинец!

И все-таки средний украинец, получающий среднюю зарплату и тратящий большую ее часть на еду, счастлив.

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорит, что ничего удивительного: "Счастье зависит от соотношения того, чего у человека нет и его притязаний, — объясняет он. — На это, конечно, влияет ситуация в нашей стране по сравнению с другими странами, но больше всего эти притязания связаны с близкими людьми, знакомыми. То есть, если все друзья купили квартиру, а ты нет — ты несчастлив. Если у вас все на уровне с другими, то вас ничего не беспокоит. Что касается патриотизма — это естественное состояние человека. Человек, в первую очередь, патриот не географии, на которой случился кризис, а людей, которые его окружают. Ведь не зря человек, уезжающий за границу, чувствует себя одиноким".

Несмотря на то что наша нация не самая молодая, сексуальной энергии ей не отнимать! По данным компании Durex, занимающейся производством презервативов, украинцы в среднем занимаются сексом 108 раз в год. А средний показатель по миру — 103 раза. По данным фармацевтической компанией Bayer Scherin Pharma, украинские мужчины, которым за 30, намного сексуально активнее, чем европейцы. В этом возрасте украинцы уделяют интимной жизни 4—18 часов в год, когда наши соседи по континенту 2—9, и довольствуются разом в неделю, когда украинцу нужно как минимум два! Этим нехитрым, хотя приятным и полезным делом украинцы легко заменяют занятия спортом, которые в большинстве своем игнорируют. По данным Research & Brandihg Group, более 50% украинцев за 2009 год ни разу не занимались спортом.

Не любим мы и читать. Книги в Украине покупают лишь 40—45% населения, половина из них не более 10 книг в год. Для сравнения: в Чехии, например, за год покупают 15 книг. А по данным Книжной палаты Украины, в прошлом году на одного украинца пришлось 1,22 книги и брошюры. При этом в Испании, к примеру, 7,8 книги, а в России 4,5.

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