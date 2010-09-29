Россия подкинула Севастополю денег

В бюджет Севастополя из бюджета России поступила первая часть денег - 17 млн. грн., предусмотренных на 2010 год по линии участия РФ в социально-экономическом развитии мест базирования Черноморского флота в Украине, сообщил первый заместитель председателя севастопольской государственной администрации Сергей ЖИВОДУЕВ.

«Только сейчас пришли деньги… Представляете! Первый транш должен был прийти в первом полугодии. Но только два дня назад пришло 17 миллионов. А еще 17, я не знаю, когда придут, может, в декабре… Когда их осваивать?», - сказал С.ЖИВОДУЕВ в эфире севастопольской ТРК.

Он отметил, что в прошлом году власти Севастополя так и не успели освоить пришедшие из РФ в декабре 7 млн. грн.

В 2010 году в бюджет Севастополя в соответствии с украинско-российскими договоренностями из бюджета РФ (через Министерство финансов Украины) должны быть перечислены 38 млн. грн. В текущем году представители руководства исполнительской власти Севастополя неоднократно заявляли об отсутствии данных поступлений.

Несколько месяцев назад севастопольская администрация представила руководству правительства Украины новые расчеты, в соответствии с которыми сумма средств, перечисляемых РФ на социально-экономическое развитие города, должна быть увеличена примерно в четыре раза.