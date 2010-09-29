Минобороны божится починить единственную подлодку

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ обещает закончить ремонт и ввести в эксплуатацию подводную лодку Военно-морских сил вооруженных сил Украины “Запорожье”.

“Подводная лодка “Запоріжжя” будет восстановлена и введена в строй”, - сказал он в Житомирской области, где состоялся очередной этап учений “Взаимодействие-2010”, сообщила пресс-служба минобороны.

Говоря о ситуации с единственной подводной лодкой ВМС Украины, руководитель оборонного ведомства отметил, что были времена, когда ее “прятали” 4-5 лет.

“Говорили, что ее не будет”, - сказал министр обороны, отметив, что сегодня в мире лишь 40 стран имеют свой подводный флот.

“Я уверен, что у Украины есть право на то, чтобы иметь собственный подводный флот”, - добавил ЕЖЕЛЬ.