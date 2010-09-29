Рух выдвинул в мэры зама лидера меджлиса

Конференция симферопольской организации Народного Руха Украины выдвинула кандидатом в мэры Симферополя заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ремзи ИЛЬЯСОВА, сообщил ее участник.

Член НРУ также сказал, что крымская краевая организация Руха в скором времени проведет конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты на выборах в Верховный совет Крыма. ИЛЬЯСОВ будет баллотироваться в парламент автономии.

ИЛЬЯСОВ возглавляет фракцию «Курултай-Рух» в ВР Крыма и руководит постоянной комиссией парламента автономии по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Представители меджлиса будут участвовать в местных выборах в Крыму, которые пройдут 31 октября, вместе со своим давним партнером - НРУ. Список Руха на выборах в крымский парламент возглавит Рефат ЧУБАРОВ - первый зампредседателя меджлиса.