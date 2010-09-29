Работникам аэропорта "Керчь" недоплатили 700 тыс. грн.

Ведется следствие

Керченская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту необоснованной невыплаты почти 700 тыс. грн. заработной платы работникам аэропорта "Керчь" (Крым), сообщила пресс-служба крымской прокуратуры. Нарушение обнаружено во время проверки соблюдения трудового законодательства коммунальным предприятием. "Руководство при наличии средств на счетах не в полном объеме выплачивало работникам заработанное, задолжав подчиненным 680 тысяч", - говорится в пресс-релизе. Дело возбуждено по части 1 статьи 175 уголовного кодекса. Ведется следствие.

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