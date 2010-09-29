Работникам аэропорта "Керчь" недоплатили 700 тыс. грн.
20:00, 29 сентября 2010Крым
0 0
Ведется следствие
Керченская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту необоснованной невыплаты почти 700 тыс. грн. заработной платы работникам аэропорта "Керчь" (Крым), сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Нарушение обнаружено во время проверки соблюдения трудового законодательства коммунальным предприятием.
"Руководство при наличии средств на счетах не в полном объеме выплачивало работникам заработанное, задолжав подчиненным 680 тысяч", - говорится в пресс-релизе.
Дело возбуждено по части 1 статьи 175 уголовного кодекса.
Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter