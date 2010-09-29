Грузовик не поделил дорогу с гаишниками

19:00, 29 сентября 2010
Крым
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Инцидент в Керчи

Столкновение грузового автомобиля МАЗ и служебного автомобиля ГАИ произошло в Керчи, авария обошлась без пострадавших, сообщила пресс-служба украинской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево заблаговременно не занял крайнюю полосу, на это не успел отреагировать водитель патрульного автомобиля, который двигался в попутном направлении и осуществлял обгон.

Наряд Госавтоинспекции был на службе.

Автомобили получили повреждения.

Ведется следствие.

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