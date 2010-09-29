Грузовик не поделил дорогу с гаишниками
19:00, 29 сентября 2010Крым
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Инцидент в Керчи
Столкновение грузового автомобиля МАЗ и служебного автомобиля ГАИ произошло в Керчи, авария обошлась без пострадавших, сообщила пресс-служба украинской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево заблаговременно не занял крайнюю полосу, на это не успел отреагировать водитель патрульного автомобиля, который двигался в попутном направлении и осуществлял обгон.
Наряд Госавтоинспекции был на службе.
Автомобили получили повреждения.
Ведется следствие.
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