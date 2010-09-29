России предлагают "закольцевать" мост из Крыма

Министерство транспорта и связи Украины инициировало перед Россией включение керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря, сообщил глава ведомства Константин ЕФИМЕНКО.

"Одними из первых мы подняли перед россиянами вопрос, чтобы включить керченский мостовой переход в кольцевую дорогу вокруг Черного моря. Мы также поднимаем вопрос о включении туда дороги Одесса-Рени", - сказал ЕФИМЕНКО, которого цитирует пресс-служба минтранса.

Министр отметил, что сейчас ведется работа по строительству и вводу в эксплуатацию моста через Керченский пролив. В частности, 14 сентября в Симферополе состоялось первое заседание российско-украинской рабочей группы по расчету технико-экономической целесообразности строительства перехода.

Кабинет министров Украины в августе создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства перехода через Керченский пролив, которую возглавил ЕФИМЕНКО.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.