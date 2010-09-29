Амбиции крымских литвиновцев скромнее, чем у партийцев Костенко
14:28, 29 сентября 2010Крым
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А членов в 6 раз больше
Украинская народная партия и Народная партия утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Верховной Рады Крыма по многомандатному избирательному округу, сообщили сотрудники пресс-служб политсил.
В список УНП включены 30 кандидатов, его возглавил лидер крымской парторганизации, военный пенсионер Олег ФОМУШКИН.
В списке «народников» 12 человек. Под первым номером идет председатель крымской организации Народной партии, министр аграрной политики Крыма Анатолий КОРНЕЙЧУК.
Политсилы не будут выдвигать кандидатов в мэры Симферополя.
У УНП в Крыму тысяча членов.
В крымской Народной партии состоят 6,2 тысячи человек.
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