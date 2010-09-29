Амбиции крымских литвиновцев скромнее, чем у партийцев Костенко

Украинская народная партия и Народная партия утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Верховной Рады Крыма по многомандатному избирательному округу, сообщили сотрудники пресс-служб политсил.

В список УНП включены 30 кандидатов, его возглавил лидер крымской парторганизации, военный пенсионер Олег ФОМУШКИН.

В списке «народников» 12 человек. Под первым номером идет председатель крымской организации Народной партии, министр аграрной политики Крыма Анатолий КОРНЕЙЧУК.

Политсилы не будут выдвигать кандидатов в мэры Симферополя.

У УНП в Крыму тысяча членов.

В крымской Народной партии состоят 6,2 тысячи человек.