Регионалы утвердили список на выборы в севастопольский горсовет

Список кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу на выборы депутатов Севастопольского городского совета от Севастопольской городской организации Партии регионов возглавил председатель горгосадминистрации, руководитель парторганизации Валерий САРАТОВ.

В первую пятерку списка, утвержденного во вторник вечером по итогам первого этапа XVII конференции городской организации Партии регионов, вошли также народные депутаты Иван ВЕРНИДУБОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, председатель Севастопольского городского совета, заместитель председателя севстопольской Партии регионов Юрий ДОЙНИКОВ и заместитель председателя Ленинского районного совета в городе Севастополе Татьяна УЛЬЯНОВА.

Представляя на конференции предвыборную программу региональной парторганизациии «Строим новую страну. Лучшим будет Севастополь!», САРАТОВ сообщил, что документ состоит из двух частей. В первой объясняется, почему севастопольцам нужна победа Партии регионов на выборах. Во второй – пути и механизмы реализации конкретных целей и задач, которые ставит перед собой партийная организация на ближайшие 5 лет.

«Мы понимаем, что реформы, которые начаты Президентом и правительством - это объективная необходимость для нашей страны. Проведение этих общегосударственных реформ невозможно без поддержки регионов», - сказал он.

По словам САРАТОВА, он «на сто процентов уверен», что ПР может «на сто процентов рассчитывать на доверие избирателей» в Севастополе.

Конференция единогласно утвердила предвыборную программу горорганизации Партии регионов.

Делегаты также утвердили кандидатов на должности Качинского поселкового, Андреевского и Верхнесадовского сельских голов Нахимовского района, кандидата на должность Инкерманского городского головы; кандидатов на должности Орлиновского и Терновского сельских голов Балаклавского района и списки кандидатов в депутаты в эти сельские и поселковые советы и Инкерманский городской совет.

Сегодня в составе севастопольской организации Партии регионов более 13 тысяч человек.