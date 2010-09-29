США передали 9 больницам Крыма гуманитарную помощь на $22 млн.

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки передал девяти поликлиникам и больницам Крыма в виде гуманитарной помощи медицинское оборудование и принадлежности на 22 миллиона долларов, сообщили крымский министр здравоохранения Сергей ДОНИЧ и посол США в Украине Джон ТЕФФТ на пресс-конференции в Симферополе.

"Стоимость поставленного оборудования составляет 22 миллиона долларов", - сказал ДОНИЧ.

Посол со свой стороны уточнил, что медоборудование доставлено в Крым на 94 машинах.

Глава Минздрава Крыма поблагодарил США за оказанную помощь.

Проект "Акция: Дай Надежду" стартовал в ноябре 2009 года.