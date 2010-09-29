Черноморский флот проводит учения

Плановые учения группировок разнородных ударных сил, морского десанта и авиационных групп, частей береговых войск и морской пехоты начались во вторник на Черноморском флоте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на группу информационного обеспечения ЧФ.

"На Черноморском флоте начались плановые учения группировок разнородных ударных сил и сил высадки морского десанта во взаимодействии с авиационными группами, частями береговых войск и морской пехоты флота. Основными целями учений являются совершенствование подготовки командиров и штабов, отработка взаимодействия тактических групп при выполнении боевых задач. Учения продлятся до 2 октября", - говорится в сообщении.

Участники учений отработают действия по ведению морского боя против отряда десантных кораблей противника с выполнением ракетных стрельб кораблями и береговыми ракетными дивизионами Новороссийской Военно-морской базы, по противовоздушной обороне отряда десантных кораблей с зенитными ракетными стрельбами, а также по высадке тактического морского и воздушного десанта на побережье противника.

В учениях задействованы 18 боевых кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации, суда обеспечения, более 200 морских пехотинцев и 40 единиц техники береговых войск.