Президенты Польши и Украины проведут первую встречу в Крыму

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ проведет первую встречу с главой украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 1 октября в Ялте в Крыму, сообщила пресс-служба польского лидера.

КОМОРОВСКИЙ примет участие в ежегодном форуме Yalta European Strategy, задачей которого является поддержка европейской интеграции Украины.

КОМОРОВСКИЙ прибудет в Ялту в четверг, 30 сентября.

На следующий день он примет участие в работе форума.

«Во время визита президент Польши КОМОРОВСКИЙ встретится с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - отметила пресс-служба.

Инаугурированный президентом Украины в феврале этого года ЯНУКОВИЧ и избранный в июле главой польского государства КОМОРОВСКИЙ планировали провести первую встречу на экономическом форуме в Кринице в сентябре. Однако встреча не состоялась из-за отмены визита украинским президентом.

КОМОРОВСКИЙ посетил Украину с первым визитом 25 сентября, в Харькове он принял участие вместе с руководителем украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ в мероприятиях памяти жертв катынской трагедии.