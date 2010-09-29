Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до субботы
10:00, 29 сентября 2010Крым
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Ожидаются ливни, грозы, град
Крымское управление МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 30 сентября и 1 октября, из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, местами град», - говорится в пресс-релизе МЧС.
Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду.
В пятницу ожидается понижение ночной температуры воздуха до 8°-13° тепла, дневной до 13°-18°.
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