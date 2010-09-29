Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до субботы

Крымское управление МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 30 сентября и 1 октября, из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, местами град», - говорится в пресс-релизе МЧС.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду.

В пятницу ожидается понижение ночной температуры воздуха до 8°-13° тепла, дневной до 13°-18°.