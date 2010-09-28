Спикер Крыма понял: в ПР вступают не из-за любви к Януковичу

Председатель Верховного совета Крыма, член Партии регионов Владимир КОНСТАНТИНОВ считает, что ПР нужно избавляться от конъюнктурщиков.

«Многие чиновники считают, что вступление в партию обеспечит им карьерный рост, успех бизнеса. Налицо - потребительское отношение к членству и зачастую малая доля участия в партийных делах», - заявил крымский спикер во вторник вечером на конференции крымской парторганизации по выдвижению кандидатов на выборы в парламент республики.

Он отметил, что ПР не должна повторять ошибки политсил, которые раньше были у власти, а теперь ушли в небытие.

«Мы должны решительно избавляться от балласта и прилипал. Пришло время не набирать, а отбирать в партию», - сказал КОНСТАНТИНОВ.