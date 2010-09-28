Крымский премьер возглавил список ПР на выборах в парламент Крыма

Председатель Совета министров Крыма, лидер крымской организации Партии регионов Василий ДЖАРТЫ возглавил список кандидатов от ПР на выборах депутатов Верховного совета Крыма, которые пройдут 31 октября. Такое решение во вторник вечером приняли 547 делегатов крымской партконференции.

«Регионалы» включили в список 100 кандидатов в депутаты парламента автономии в многомандатном избирательном округе.

В первую пятерку, помимо ДЖАРТЫ, вошли крымский спикер Владимир КОНТАНТИНОВ, директор завода шампанских вин «Новый свет» Янина ПАВЛЕНКО, руководитель «Крымтеплицы» Александр ВАСИЛЬЕВ и глава правления завода «Фиолент» Александр БАТАЛИН.

В список, в частности, включен экс-зять Леонида КУЧМЫ Игорь ФРАНЧУК (№31).

ПР также собирается выдвигать кандидатов в депутаты ВР автономии по мажоритарным округам.

Крымские «регионалы» будут участвовать в выборах с избирательной платформой «Сделаем Крым жемчужиной Украины!».

«Наша победа должна быть убедительной и неоспоримой», - сказал ДЖАРТЫ.

В крымском парламенте 100 депутатов.