Витренко идет на Крым: Где Чапаев должен быть? На коне - впереди

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО возглавила список кандидатов от ПСПУ на выборах депутатов Верховной Рады Крыма, которые пройдут 31 октября.

Конференция крымской организации ПСПУ включила в список 14 человек. Средний возраст - 47 с половиной лет. 30% кандидатов - женщины.

ВИТРЕНКО просили возглавить список несколько организаций ПСПУ юго-восточной Украины. Крымские прогрессивные социалисты собрали больше 10 тысяч подписей с просьбой из всех поступивших предложений выбрать именно их список.

«Ко мне обратились несколько регионов Украины: очень просила Одесса, чтобы я баллотировалась в мэры города, очень просили в Харькове, в Донецке, чтобы я возглавляла списки. Я понимаю важность всех этих регионов, но Крым - регион особый. Это - как ребенок в семье, а родители у него Россия и Украина. Если родители не будут в мире жить одной семьей, то это - несчастное дите», - сказала ВИТРЕНКО агентству УНИАН.

По словам лидера ПСПУ, Крым «нужно защитить от растерзания».

«Крым сейчас - самая горячая точка. Я, как лидер партии, где должна быть? Где Чапаев должен быть? На белом коне - впереди. Я вот - в Крыму», - сказала ВИТРЕНКО.

На вопрос, будет ли она работать в ВР автономии в случае избрания депутатом, лидер ПСПУ ответила: «По крайне мере до выборов парламента Украины. Потом я не могу обещать. Учитывая, что сегодняшние ребятки хотят провести выборы в украинский парламент в 2015 году, то у меня достаточно времени поработать».

Крымская ПСПУ в скором времени также утвердит список для участия в выборах в ВР автономии в мажоритарных округах.

В парламенте Крыма 100 депутатов.