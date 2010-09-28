Витренко идет на Крым: Где Чапаев должен быть? На коне - впереди
Позади 13 человек
Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО возглавила список кандидатов от ПСПУ на выборах депутатов Верховной Рады Крыма, которые пройдут 31 октября.
Конференция крымской организации ПСПУ включила в список 14 человек. Средний возраст - 47 с половиной лет. 30% кандидатов - женщины.
ВИТРЕНКО просили возглавить список несколько организаций ПСПУ юго-восточной Украины. Крымские прогрессивные социалисты собрали больше 10 тысяч подписей с просьбой из всех поступивших предложений выбрать именно их список.
«Ко мне обратились несколько регионов Украины: очень просила Одесса, чтобы я баллотировалась в мэры города, очень просили в Харькове, в Донецке, чтобы я возглавляла списки. Я понимаю важность всех этих регионов, но Крым - регион особый. Это - как ребенок в семье, а родители у него Россия и Украина. Если родители не будут в мире жить одной семьей, то это - несчастное дите», - сказала ВИТРЕНКО агентству УНИАН.
По словам лидера ПСПУ, Крым «нужно защитить от растерзания».
«Крым сейчас - самая горячая точка. Я, как лидер партии, где должна быть? Где Чапаев должен быть? На белом коне - впереди. Я вот - в Крыму», - сказала ВИТРЕНКО.
На вопрос, будет ли она работать в ВР автономии в случае избрания депутатом, лидер ПСПУ ответила: «По крайне мере до выборов парламента Украины. Потом я не могу обещать. Учитывая, что сегодняшние ребятки хотят провести выборы в украинский парламент в 2015 году, то у меня достаточно времени поработать».
Крымская ПСПУ в скором времени также утвердит список для участия в выборах в ВР автономии в мажоритарных округах.
В парламенте Крыма 100 депутатов.