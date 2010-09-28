Людей Тимошенко в парламент Крыма ведет блондинка

Экс-министр труда Денисова возглавила список «Батькивщины» на выборах в парламент Крыма

Бывший министр труда и социальной политики Украины, первый заместитель председателя крымской организации партии «Батькивщина» Людмила ДЕНИСОВА возглавила список кандидатов от «Батькивщины» в депутаты Верховного совета Крыма на выборах 31 октября, сообщила пресс-служба политсилы.

Такое решение приняли во вторник делегаты конференции парторганизации.

В первую пятерку, помимо ДЕНИСОВОЙ, вошли Татьяна ЗВЕРЕВА (депутат крымского парламента от БЮТ), Александр ЮРЬЕВ (зампредседателя крымской «Батькищины»), Татьяна КРАСИКОВА (президент Черноморской телерадиокомпании, депутат ВС Крыма от БЮТ) и Филипп КВИТКО (председатель киевской районной в Симферополе парторганизации «Батькивщины»).

Всего в списке кандидатов от партии 50 человек.

В крымском парламенте 100 депутатов.