Еврокомиссар Фюле посетит Ялту

1 октября Украину с рабочим визитом посетит член Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Как передает УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в ходе визита запланированы встречи еврокомиссара с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Во время встречи стороны обсудят ключевые вопросы повестки дня сотрудничества между Украиной и Европейского Союза в контексте подготовки к саммиту Украина-ЕС.

ФЮЛЕ также примет участие в ялтинской ежегодной встрече.