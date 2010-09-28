Еврокомиссар Фюле посетит Ялту
13:15, 28 сентября 2010Крым
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В конце недели саммит YES
1 октября Украину с рабочим визитом посетит член Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.
Как передает УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, в ходе визита запланированы встречи еврокомиссара с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.
Во время встречи стороны обсудят ключевые вопросы повестки дня сотрудничества между Украиной и Европейского Союза в контексте подготовки к саммиту Украина-ЕС.
ФЮЛЕ также примет участие в ялтинской ежегодной встрече.
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