Только 20% украинцев считают профессию учителя престижной

Только каждый пятый украинец считает профессию учителя престижной, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Обычной профессию учителя назвали 42,2% граждан Украины. При этом более трети опрошенных (33,1%) считают эту профессию не престижной, и только каждый пятый (19,7%) - престижной. Затруднились ответить на данный вопрос 5% опрошенных.

Кроме того, согласно результатам опроса, почти половина украинцев (45,2%) удовлетворительно оценила качество образования, предоставляемое современной средней школой. Четверть опрошенных (24,9%) оценили его как «хорошее», каждый пятый (19,4%) дал оценку «плохо» и только 5,8% опрошенных оценили качество среднего образования в Украине на «отлично». Затруднились ответить на данный вопрос 4,7% респондентов.

Большинство опрошенных (65,5%) полагает, что Украина нуждается в реформе школьного образования. При этом почти половина респондентов (45,4%) считают, что такая реформа скорее нужна, а каждый четвертый (20,1%) - точно нужна. Более четверти наших сограждан (27,9%) не видят необходимости в реформе школьного образования. Из них 22,1% ответили «скорее нет» на этот вопрос, 5,8% - «точно нет». Затруднились ответить на данный вопрос 6,6% респондентов.

Более половины граждан Украины (64,0%) считают, что государство не учитывает соответствие получаемого образования международным стандартам при внесении изменений в сферу школьного образования. Из них более трети (39,8%) ответили на данный вопрос «скорее нет», около четверти (24,2%) - «точно нет». Считают, что государство учитывает столь важный фактор, 18,7% опрошенных. Из них 13,4% ответили «скорее да» на этот вопрос, а 5,3% - «точно да». Затруднились ответить на этот вопрос 17,3% респондентов.

Поздравлять учителей с профессиональным праздником украинцы предпочитают цветами (40,2%), деньгами (36,7%) и кондитерскими изделиями (28,4%). Каждый пятый опрошенный (20,3%) предпочитает дарить парфюмерию и косметику, 4,2% - алкоголь, 3,8% - мелкие бытовые приборы. Вариант «другое» выбрал каждый шестой украинец (15,1%), а 11,2% респондентов заявили, что никак не собираются поздравлять учителей. Не определились с ответом на данный вопрос 4,3% опрошенных.

Институт Горшенина провел опрос «День учителя в Украине» с 25 по 27 сентября. Всего согласно случайной выборке опрошена 1000 респондентов от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.