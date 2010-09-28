В крымских горах разбился турист

Житель Феодосии, приехавший в Судак на отдых, погиб при падении с 35-метровой скалы, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

39-летний мужчина прибыл с группой туристов 25 сентября.

Утром 26-го сентября крымчанин пропал. На телефонные звонки он не отвечал. Сотрудники МЧС начали поиск.

27 сентября на склоне горы обнаружено тело феодосийца.

«Установлено, что мужчина сорвался со скалы высотой приблизительно 35 метров», - говорится в пресс-релизе.