Грач возглавил крымский список КПУ

21:26, 27 сентября 2010
Крым
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Всего 57 фамилий

Лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины из фракции Компартии Леонид ГРАЧ возглавил список кандидатов от КПУ в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Верховного совета Крыма, которые пройдут 31 октября.

Крымская организация Компартии на внеочередной конференции в Симферополе включила в список 57 человек.

В пятницу пройдет второй этап конференции по выдвижению кандидатов в депутаты ВС Крыма по мажоритарным округам. Многие из них будут из утвержденного в понедельник списка.

Коммунисты также намерены принять участие в выборах городских председателей Ялты, Феодосии, Бахчисарая и Симферополя.

Так, в мэры административного центра Крыма КПУ решила выдвинуть бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства автономии Владимира БАЖЕНОВА.

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